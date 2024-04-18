لصوص الدراجات النارية فى الدقهلية: نفذنا 6 جرائم بأسلوب المغافلة

كتب سليم على

أدلى عاطلان أمام جهات التحقيق في الدقهلية، باعترافات تفصيلية تفيد قيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية من المواطنين بأسلوب المغافلة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمان لهما معلومات جنائية، واعترفا بارتكاب 6 وقائع سرقة دراجات نارية من أماكن مختلفة من محافظة الدقهلية عن طريق تتبع الضحايا ومعرفة أماكن وضع الدراجات الخاصة بهم ومن ثمّ وضع خطة لسرقة الدراجة ملكة عن طريق المغافلة، وبالضغط عليهما ارشدا عن جميع المسروقات.

وقررت النيابة حبس المتهمان 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية لهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهما تهمة السرقة.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.