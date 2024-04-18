كينيا.. تحطم مروحية على متنها وزير الدفاع والرئيس روتو يعقد اجتماعا طارئا

محمد جمال

عقد الرئيس الكينى ويليام روتو اجتماعا طارئا لمجلس الأمن القومى بعد تحطم مروحية عسكرية كان على متنها قائد قوات الدفاع فرانسيس أوجولا وسبعة عسكريين آخرين، بحسب روسيا اليوم.

ونقل تلفزيون "سيتيزن": "تعرض قائد قوات الدفاع فرانسيس أوجولا لحادث مروحية، وكان معه سبعة جنود آخرين، ولم يتم تحديد سبب الحادث بعد، ويعقد الرئيس ويليام روتو حاليا اجتماعا طارئا لمجلس الأمن القومى".



وفى وقت سابق كانت صحيفة "ذى ستاندرد" الكينية قد ذكرت نقلا عن السلطات أن مروحية تابعة لقوات الدفاع الكينية تقل ثمانية أشخاص تحطمت واشتعلت فيها النيران فى منطقة إلجيو ماركويت غرب البلاد.

ويجرى التحقيق فى سبب الحادث، و لا ذكر لتفاصيل حول وضع قائد الجيش.