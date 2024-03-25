اليوم السابع
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الإثنين، 25 مارس 2024 08:43 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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كينيا: مصرع 4 أشخاص بينهم 3 ضباط جراء انفجار عبوة ناسفة

الإثنين، 25 مارس 2024 07:41 م
كينيا: مصرع 4 أشخاص بينهم 3 ضباط جراء انفجار عبوة ناسفة الشرطة الكينية
أ ش أ

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أعلنت السلطات في كينيا، اليوم الاثنين، مصرع أربعة أشخاص بينهم ثلاثة ضباط وإصابة آخرين جراء انفجار في فندق صغير يقع بالقرب من مركز للشرطة في شمال شرق البلاد.

وقالت الشرطة إن الانفجار وقع في بلدة "مانديرا" القريبة من الحدود الصومالية جراء انفجار عبوة ناسفة، كما أعلن قائد شرطة البلدة سامويل موتونجا أن اثنين من المصابين في حالة حرجة وسيتم نقلهما جوا إلى العاصمة نيروبي، وذلك حسبما أوردت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

يشار إلى أن اثنين من جنود الشرطة الاحيتاطيين لقيا مصرعهما أمس الأحد في مقاطعة "لامو" الساحلية جراء هجوم مسلح.







كينيا

انفجار عبوة ناسفة فى كينيا

انفجار فى كينيا

الشرطة الكينية




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