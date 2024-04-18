كيفية تحميل واستخدام تطبيق رادرا الأسعار للإبلاغ عن مخالفات التجار.. فيديو

كتب مؤنس حواس

كشف المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم إحكام الرقابة على الأسواق من خلال متابعة الأسعار على مستوى الجمهورية، مضيفا: "تم إنشاء تطبيق على الهاتف اسمه رادار الأسعار، يقوم خلاله المواطن بتسجيل أسعار المحال المخالفة على التطبيق وإرسالها، وهناك دور لمختلف الجهات الرقابية من تموين وداخلية وحماية المستهلك".

وفيما يلي يعرض اليوم السابع كيفية تحميل واستخدام التطبيق للإبلاغ عن التجار المخالفين كما يلي:

تحميل تطبيق رادار الأسعار



* توجه إلى تطبيق بلاي ستور أو آب ستور حسب نوع هاتفك.

* في خانة البحث عن التطبيقات قم بكتابة كلمة "رادار الأسعار".

* اختر بعد ذلك التطبيق وقم بتحميله.

* بعد تحميل التطبيق قم بتشغيله، وإنشاء حساب عليه

* لإنشاء حساب تحتاج لإدخال اسمك ورقم هاتفك وعنوان البريد الإلكتروني.

استخدام تطبيق رادرا الأسعار





* يحدد المستخدم الموقع الجغرافي الخاص به.

* يحدد المستخدم سعر السلعة واسم المتجر.

* يرفق المستخدم صورة للسعر

* يكتب المستخدم ملاحظات وتعليق علي السلعة التي لديه شكوي منها.

مميزات ستخدام تطبيق رادار الأسعار:



* يتيح للمستخدمين البحث ومعرفة أسعار السلع في النطاق الجغرافي الخاص به.

*يتيح الإبلاغ عن أسعار السلع في السوق.

* يضم التطبيق 7 سلع أساسية كمرحلة أولى