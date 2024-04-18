كوريا الجنوبية واليابان تتفقان على تعميق التعاون الثلاثي مع أمريكا

أ ش أ

اتفق الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، على تعزيز التعاون الثنائي والثلاثي مع الولايات المتحدة .



وذكر المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بينهما، اليوم الأربعاء، بناء على طلب الجانب الياباني في أعقاب زيارة كيشيدا إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لعقد قمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).



وأعرب "يون" عن الحاجة إلى تعزيز العلاقات بين سول وطوكيو وكذلك مع واشنطن، وسط تصاعد التوترات المحيطة بشبه الجزيرة الكورية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.



من جانبه، جدد كيشيدا التزام طوكيو بتعميق التعاون الثلاثي ومعالجة مختلف القضايا الدولية من خلال تعزيز التعاون الثلاثي مع واشنطن.



وتبادل الرئيس الكوري الجنوبي ورئيس الوزراء الياباني وجهات النظر حول ردود أفعالهما تجاه كوريا الشمالية.