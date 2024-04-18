فرص عمل بالآلاف.. بورسعيد تنهى اللمسات الأخيرة لمجمع 3 يوليو الصناعى.. فيديو وصور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الخميس، من أمام مجمع 3 يوليو للصناعات بالمنطقة الصناعية جنوب محافظة بورسعيد، وذلك قبيل افتتاحه تزامناً مع وضع اللمسات الأخيرة للإنتهاء من إنشائه.

وتشهد محافظة بورسعيد تنمية صناعية غير مسبوقة علي شتى المجالات والأنشطة بعد أن كانت تتميز بالملابس فقط، فتنتشر المجمعات بالمناطق المختلفة التي يستفيد منها الآلاف من العاملين بالمحافظة والمحافظات المجاورة.



وتضاف 4 مجمعات جديدة بأنشطة مختلفة إلى منطقة جنوب بورسعيد الصناعية تحت مُسمي المجمع الأم «3 يوليو»، للمساهمة في تحقيق استثمارات، ودفع عجلة الإقتصاد المصري إلى الأمام بتوفير العملات الأجنبية من خلال عمليات التصدير.

يقع مجمع "3 يوليو" في المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، ليكون المجمع الثالث بعد ال 58 مصنع والخاص بالملابس الجاهزة، وال 118 مصنع والذي تتنوع فيه الأنشطة ما بين كابلات ومواسير وملابس وغيرها.

ويشمل مجمع الصناعات الثالث علي 4 مجمعات صناعية في عدة أنشطة (مواد غذائية – غزل ونسيج وملابس جاهزة – بتروكيماويات – أنشطة هندسية)، حيث تم تصميم المصانع بمساحات مختلفة وهي : ( 180 – 360 – 540 – 720 – 900 – 1080 – 1260 – 1440 – 1620 -1725 ) متر، لشباب المستثمرين بما يتناسب مع الأنشطة التي تقدمها المصانع .



المجمع جنوب بورسعيد



المجمعات الصناعيه



بعض للمصانع



للمجمع الصناعى



مجمع ٣ يوليو