اليوم السابع
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رياح الخماسين.. طقس متقلب وارتفاع درجات الحرارة ببورسعيد "فيديو وصور"

الخميس، 18 أبريل 2024 02:40 م
رياح الخماسين.. طقس متقلب وارتفاع درجات الحرارة ببورسعيد "فيديو وصور" بحر بورسعيد في طقس خماسيني
بورسعيد - محمد عزام

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قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الخميس، من أمام شاطئ البحر الأبيض المتوسط بمحافظة بورسعيد، لمتابعة حالة الطقس والأرصاد الجوية.

وتشهد محافظة بورسعيد، طقس خماسيني وتيارات هوائية داخل مياه البحر، وذلك بهبوب للرياح المحملة للأتربة مع استمرار الطقس الحار والارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد اليوم الخميس، انخفاضا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من (6:5) درجات ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ويكون الطقس اليوم دافئا على السواحل الشمالية، مائلا للبردة ليلاً وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومتوقع غدا نشاط رياح على عدة مناطق.


وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 16، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 20، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 22.

 

اطفال داخل المياه
اطفال داخل المياه

 

البحر ليوم
البحر ليوم

 

بحر بورسعيد في طقس خماسيني
بحر بورسعيد في طقس خماسيني

 

شاطئ المحافظة اليوم
شاطئ المحافظة اليوم

 

شماسي وكراسي
شماسي وكراسي

 

مركب على شاطئ بورسعيد
مركب على شاطئ بورسعيد






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