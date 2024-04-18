اليوم السابع
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غرق طفل أثناء السباحة فى ترعة بنصر النوبة بأسوان

الخميس، 18 أبريل 2024 09:46 م
غرق طفل أثناء السباحة فى ترعة بنصر النوبة بأسوان إسعاف - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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لقى طفل مصرعه غرقاً فى ترعة ابريم بمركز نصر النوبة وسط محافظة أسوان، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى مأمور مركز شرطة نصر النوبة بلاغاً يفيد بمصرع طفل غرقاً، فى ترعة ابريم بنصر النوبة، وذلك أثناء السباحة لقى مصرعه غرقاً، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة وذلك لعمل التحريات الأولية وتبين أن الطفل نزل إلي الترعة للسباحة ليلقى مصرعه غرقاً كما تبين أن الطفل يدعى محمود أبو الحسن محمد 13 عام من قرية الديوان بمركز نصر النوبة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.







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