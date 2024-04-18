مصرع طفل غرقا داخل حفرة مياه فى مدينة المطرية بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

لقي طفل مصرعه، بعد اختفائه لعدد من الساعات، إثر سقوطه داخل حفرة بأرض "مزرعة" في مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، وتم نقل جثمانه لمشرحة المستشفي، تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بتسليمه لذويه.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة المطرية، بورور بلاغ من الأهالي، بالعثور علي جثمان طفل، بعد اختفاءه لعدد من الساعات وبحث أهليته عنه.

اتتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية، لمكان البلاغ، وبالفحص تبين انه بعد اختفاء الطفل "محمد ع س ش" 3 أعوام، مقيم المطرية، لعدد من الساعات، وبحث ذويه عنه، عثر عليه داخل حفرة بها مياه موجودة داخل مزرعة في منطقة المجاير، ما أدي إلي غرقه، وتم نقله |إلي المستشفى، وجاء في التقرير المبدئي أن سبب الوفاه "إسفيكسيا الغرق".



تم نقل جثمان الطفل إلي مشرحة مستشفي المطرية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وتسليم جثمان الطفل لذويه.