عرض أزياء متميز لأزياء التلّي بالمجلس القومى للمرأة.. فيديو وصور

كتب محمود راغب - منة الله حمدى - تصوير حسين طلال

شهدت احتفالية المجلس القومي للمرأة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، بمناسبة تسجيل أول حرفة تراثية تحمل علامة تجارية جماعية في مصر(التلّي السوهاجي)، عرض أزياء متميز لأزياء التلّي بإخراج الدكتورة ايمان عفيفي "خبيرة الاتيكيت وعروض الأزياء".

جاء ذلك بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة ، ولفيف من الشخصيات العامة والمصممين و الفنانين والاعلاميين والمؤثرين في مختلف المجالات .

وشهدت الاحتفالية عرض فيلم وثائقي لحرفة التلى بجزيرة شندويل – محافظة سوهاج، وتفاصيل المشروع وأسرار الحرفة التراثية ومراحل تطورها وابداعات المرأة السوهاجية فى هذه الحرفة.

يأتى ذلك في إطار ختام المشروع الرائد "الملكية الفكرية وريادة الأعمال للسيدات في مصر- قطاع حرفة التلّي في سوهاج –مصر " والذي ينفذه المجلس بالشراكة مع المنظمة، والذي يستهدف السيدات العاملات في حرفة التلى بجزيرة شندويل– محافظة سوهاج .

ويتم التركيز على الاستفادة من الملكية الفكرية لتعزيز قيمة المنتج وقدرته التنافسية ونفاذه إلى الأسواق، ولتمكين رائدات الأعمال في محافظة سوهاج من الانتفاع بالملكية الفكرية وتيسير مشاركتهن في الأسواق الوطنية والدولية.