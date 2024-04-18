طلاب الكلية المصرية للتكنولوجيا يقدمون 24 مشروعا بالمؤتمر الـ5 للبحوث

الإسماعيلية- صبرى غانم

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن الذكاء الاصطناعي هو قفزة نوعية وفريدة في عالم البرمجيات والتكنولوجيا، فقد أصبح دمج الذكاء الاصطناعى ضرورة ملحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، بما يتوافق مع مختلف الإمكانيات والتوقعات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة، فلم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد خيال علمي فقط بل هو المستقبل.

جاء ذلك تعقيبا على انطلاق المؤتمر السنوي الخامس للبحوث الطلابية لطلاب الكلية المصرية بعنوان التكنولوجيا التطبيقية والذكاء الاصطناعي، وأثرها على التنمية المستدامة بين الحاضر والمستقبل، مشيرا إلى أن الجامعة تعقد الآمال على طلاب الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، كونها أول كلية في مجال التكنولوجيا التطبيقية بجمهورية مصر العربية، تتواكب مع التطورات التكنولوجية المتسارعة.

يأتي المؤتمر برعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم عثمان نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وحضور الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف تنفيذي الدكتور تامر نبيل عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية ورئيس المؤتمر، والدكتور تامر شوقي مدير مركز الدعم الأكاديمي بالجامعة

وأضاف الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن مؤتمرات البحوث الطلابية تحظى باهتمام إدارة الجامعة لتخريج جيل من المؤهلين، لتلبية احتياجات الدولة نحو مستقبل أفضل، وذلك من خلال برامجها التعليمية والأنشطة البحثية، كجزء من رؤية جامعة قناة السويس التي تهدف إلى الانطلاق نحو المستقبل، ودعم البحث العلمي للطلاب وتنمية روح الإبداع والابتكار.

هذا وشهد افتتاح المؤتمر الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث نيابة عن الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، معربا عن بالغ سعادته لما شهده من تميز للمشروعات الطلابية بمعرض المؤتمر ،مشيراً إلى أن جميع المشروعات تُلبي احتياجات فعلية تخدم المجتمع في شتى المجالات.

ومن جانبه، أشار الدكتور تامر نبيل عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية إلى أن الكلية تسعى لتتبوء مكانة متميزة ومرموقة بين الكليات بالجامعات المصرية والإقليمية والعالمية، مضيفا أن الكلية تهتم بكل ما هو جديد في مجال التكنولوجيا التطبيقية والذكاء الاصطناعي، باعتبارها من المجالات الواعدة لصناعة المستقبل، حيث يشارك بالمؤتمر عدد 24 مشروع كالتالي" 11 ملصق ، 8 عروض شفهية، 5 عروض ابتكارية" تتمثل في بناء آلات ذكية قادرة على أداء المهمات المعقدة، لتطبيق الذكاء الاصطناعي بمجالات مختلفة منها ( صحة الإنسان، ذوي الاحتياجات الخاصة، المواصلات ،الزراعة،

الطاقة ،الإلكترونيات، الإنسان الآلي ).

كما أفاد الدكتور تامر شوقي مدير مركز الدعم الأكاديمي أن المركز يختص بمتابعة وتقويم الأداء الطلابي بالجامعة ، ويحرص دائما على رعاية الطلاب المبتكرين لتقديم أبحاث قابلة للتطبيق ، وكذلك تقديم الدعم للطلاب المتعثرين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح الدكتور أحمد سالم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن المؤتمر يهدف إلى الحث على العمل ضمن فريق، وتنمية روح التعاون ،وتشجيع الطلاب على البحث العلمي، والتعرف على أحدث المجالات البحثية ،وتنمية روح المنافسة والإبداع العلمي، وتشجيع الطلاب على المشاركة في المؤتمرات.

وفي ختام المؤتمر قدم الدكتور تامر نبيل درع الكلية المصرية الصينية للدكتور محمد سعد زغلول ، والإعلان عن المشاريع البحثية والبوسترات الفائزة وتكريم الفائزين.

يُذكر أن اللجنة المنظمة للمؤتمر تضم كلا من الدكتور زكريا حسن عبد الوهاب، الدكتوره ناريمان عبده، والمعيدات إيناس أسامه، أسماء كمال، سارة حسين، أمل هاني، سيمون جمال ومحمود أحمد ،ندى حسين، شيرين بدوي.