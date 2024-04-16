جامعة قناة السويس تقيم معرضا فنيا للموهوبين من طلاب المدارس 23 إبريل

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عن تنظيم الجامعة معرضا فنيا لعرض الأعمال الفنية والمشغولات اليدوية، لأبنائنا الموهوبين من طلاب وطالبات المدارس، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى يوم الثالث والعشرين من إبريل الجاري.

وأضاف مندور أن المعرض يأتي وفق توجيهات القيادة السياسية بدعم ورعاية المواهب الطلابية بالجامعات المصرية، موضحا أن جامعة قناة السويس في إطار بروتوكول التعاون المشترك مع مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية- ترعى طلاب المدارس، وتقدم كل الدعم للموهوبين منهم، كما تحرص على القيام بدورها المجتمعي، والوفاء بمسئوليتها تجاه مؤسسات المجتمع وأفراده.

يقام المعرض تحت إشراف عام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف تنفيذي المهندسة وفاء إمام مدير عام مشروعات البيئة، والمهندس أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.

