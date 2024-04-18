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طقس صيفى فى القليوبية.. أتربة بالجو ونشاط للرياح.. فيديو وصور

الخميس، 18 أبريل 2024 12:43 م
طقس صيفى فى القليوبية.. أتربة بالجو ونشاط للرياح.. فيديو وصور أتربة بالجو
القليوبية - إبراهيم سالم

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قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، من منطقة كورنيش النيل ببنها بمحافظة القليوبية، حيث شهدت المحافظة منذ صباح اليوم ارتفاع بدرجات الحرارة وسط نشاط حركة الرياح وانتشار الأتربة بالجو، وسط تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية المصرية ومركز معلومات المناخ.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، انخفاضا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من (6:5) درجات ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ويكون الطقس اليوم دافئا على السواحل الشمالية، مائلا للبردة ليلاً وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومتوقع غدا نشاط رياح على عدة مناطق.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 16، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 20، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 22.

أتربة بالجو (3)
أتربة بالجو (3)

 

أتربة بالجو (1)
أتربة بالجو (1)

 

أتربة بالجو (4)
أتربة بالجو (4)

 

أتربة بالجو (2)
أتربة بالجو (2)

 







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