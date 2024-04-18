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والعظمى بالقاهرة 30 درجة..

الطقس اليوم.. انخفاض بحرارة الجو يصل 6 درجات ونشاط رياح ببعض المناطق

الخميس، 18 أبريل 2024 08:00 ص
الطقس اليوم.. انخفاض بحرارة الجو يصل 6 درجات ونشاط رياح ببعض المناطق حالة الطقس - أرشيفية
كتب – محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد اليوم الخميس، انخفاضا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من (6:5) درجات ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ويكون الطقس اليوم دافئا على السواحل الشمالية، مائلا للبردة ليلاً وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومتوقع غدا نشاط رياح على عدة مناطق.


وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 16، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 20، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 22.







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