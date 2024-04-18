طقس المنيا اليوم.. الأتربة تحجب أشعة الشمس وارتفاع فى الحرارة.. فيديو

المنيا - حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا، من محافظة المنيا عن حالة الطقس اليوم السبت، حيث رصد البث المباشر، الارتفاع فى درجة الحرارة ونشاط الرياح المحملة بالأتربة، والتى ساهمت فى حجب اشعة الشمس منذ بداية اليوم، خاصة فى الأماكن المفتوحة.

وتشهد محافظة المنيا طقسا غير مستقرا منذ الصباح الباكر، وارتفاع بدرجات الحرارة، واختفاء للشمس طوال أوقات النهار، وذلك عكس طقس امس الذى شهدته المحافظة أيضا وكان طقسا مميزا حتى الساعات الأولى من الليل.

وكان اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا شدد على رؤساء الوحدات المحلية، بضرورة المتابعة المستمرة لمخرات السيول ومنع التعديات عليها، واتخاذ الاجراءات القانوينة حيال المخالفين، هذا إلى جانب التنسيق مع مديرية الرى والتأكد من جاهزية المعدات وكذلك شركة المياه والصرف الصحى.

وأكد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة والاستعداد لمواجهة أي ظروف طارئة تؤدي لحدوث كوارث طبيعية إلى جانب تنفيذ تجارب عملية داخل المدارس لتدريب الطلاب والعاملين داخل المدرسة على التعامل مع أي كارثة طبيعية .