ضبط 3 أطنان جبن متنوع مجهول المصدر فى الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات تموينية بإدارة العامرية على ثلاجات حفظ المواد الغذائية، وذلك بتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية للرقابة على ثلاجات حفظ المواد الغذائية.

وأصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على ثلاجات حفظ المواد الغذائية.

وقامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بحملات تموينية على ثلاجات حفظ المواد الغذائية والتى أسفرت عن ضبط احد ثلاجات حفظ المواد الغذائية لحيازتها أجبان مجهولة المصدر وغير مصحوبة بفواتير دالة على حيازتها وكذا أجبان معبأة فى صفائح تظهر عليها علامات الصدأ وسوء التخزين وتم التحفظ على 100 صفيحة جبن ابيض طرى وزن الصفيحة 20 كجم باجمالى 2000 كجم جبن ابيض مجهول المصدر، 50 صفيحة جبن ابيض طرى مجهول المصدر وزن الصفيحة 20 كجم باجمالى 1000كجم جبن طرى مجهول المصدر وتظهر عليه علامات الصدأ وسوء التخزين، 50 قرص جبن رومى زنة القرص 14 كجم مجهول المصدر بإجمالى 700 كجم جبن رومى مجهول المصدر.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.