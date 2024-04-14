"تموين الإسكندرية": استمرار عمل غرفة العمليات حتى آخر أيام إجازة عيد الفطر

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية التموين بالإسكندرية، استمرار أعمال غرفة عمليات مديرية التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية بقيادة المهندس أحمد إبراهيم وكيل الوزارة بديوان عام المديرية، لمتابعة جميع الأنشطة التموينية، وتتابع الأجهزة الرقابية للمديرية و قيادات المديرية الموقف التموينى للمحافظة

ومازالت غرف العمليات الفرعية بكل إدارة تموينية "إدارة تموين المنتزة - إدارة تموين شرق - إدارة تموين وسط - إدارة تموين غرب و الجمرك - إدارة تموين العجمى - إدارة تموين العامرية - إدارة تموين برج العرب"، مستمرة من خلال الحملات التموينية.

كما يتابع فريق عمل الرقابة التموينية بالمديرية المخابز والأسواق بأنحاء المحافظة، وكذلك تتابع إدارة التجارة الداخلية اعمال محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز، ونتج عن أعمال الأجهزة الرقابية، تحرير 5 محاضر متنوع لمخابز بلدية مخالفة.