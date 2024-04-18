ضبط ما يزيد عن 100 طن سكر ودقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أعلن محافظ المنوفية عن ضبط كمية قدرها (101) ونصف طن سكر ودقيق بلدى مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء واستغلال الظروف الاقتصادية الراهنة بهدف تحقيق أرباح طائلة على نحو غير مشروع، مشيرا إلى أنه تم التحفظ على كافة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.



من جانبه، أوضح أنس الدبي مدير عام التجارة الداخلية بمديرية التموين بالمحافظة أنه تم تحرير محضر رقم (11147) لسنة 2024 جنح أشمون ضد صاحبة مركز تعبئة مواد غذائية بناحية دروة لتصرفها في كمية قدرها 100 طن سكر مدعم محدد بيعه بسعر 27 جنيها بقصد التربح وبيعه بالسوق السوداء مع إلزامها بسداد فروق الأسعار لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، كما تم ضبط كمية قدرها واحد طن ونصف دقيق بلدى مدعم داخل بدروم إحدى العمارات بالسادات بغرض بيعه بالسوق السوداء وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك الوقائع.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية وبالتعاون التام مع مديريات التموين والصحة والطب البيطرى بتكثيف الحملات ورصد المخالفات وضبط الأسعار والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية، والتصدى لحالات الغش التجارى واحتكار السلع والاطمئنان على صلاحية السلع المعروضة بالأسواق لاتخاذ اللازم تحقيقا للصالح العام.