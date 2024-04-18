اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 أبريل 2024 12:57 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط ما يزيد عن 100 طن سكر ودقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء فى المنوفية

الخميس، 18 أبريل 2024 12:10 م
ضبط ما يزيد عن 100 طن سكر ودقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء فى المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن محافظ المنوفية عن ضبط كمية قدرها (101) ونصف طن سكر ودقيق بلدى مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء واستغلال الظروف الاقتصادية الراهنة بهدف تحقيق أرباح طائلة على نحو غير مشروع، مشيرا إلى أنه تم التحفظ على كافة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.


من جانبه، أوضح أنس الدبي مدير عام التجارة الداخلية بمديرية التموين بالمحافظة أنه تم تحرير محضر رقم (11147) لسنة 2024 جنح أشمون ضد صاحبة مركز تعبئة مواد غذائية بناحية دروة لتصرفها في كمية قدرها 100 طن سكر مدعم محدد بيعه بسعر 27 جنيها بقصد التربح وبيعه بالسوق السوداء مع إلزامها بسداد فروق الأسعار لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، كما تم ضبط كمية قدرها واحد طن ونصف دقيق بلدى مدعم داخل بدروم إحدى العمارات بالسادات بغرض بيعه بالسوق السوداء وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك الوقائع.

 

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية وبالتعاون التام مع مديريات التموين والصحة والطب البيطرى بتكثيف الحملات ورصد المخالفات وضبط الأسعار والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية، والتصدى لحالات الغش التجارى واحتكار السلع والاطمئنان على صلاحية السلع المعروضة بالأسواق لاتخاذ اللازم تحقيقا للصالح العام.







محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

جامعة المنوفية

اخبار المنوفية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة