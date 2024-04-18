ضبط عاطل بسوهاج استولى على 220 ألف جنيه من 3 أشخاص بزعم قدرته على تسفيرهم

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " فرع سوهاج من ضبط عامل يقيم بدائرة مركز المراغة شمال المحافظة لقيامه بالنصب والاحتيال على 3 أشخاص، والاستيلاء منهم على مبلع 220 ألف جنيه زعم مقدرته علي تسفيرهم للعمل بالخارج، إلا أنه لم يف بوعده ورفض رد المبالغ المالية المستولي عليها.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بورود محضرا محررا بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " يتضمن بلاغ المدعو فرغل م ز م 41 سنة حاصل علي دبلوم صناعي و آخرين ويقيمون دائرة مركز المراغة بتضررهم من المدعو خالد ع م ع- سن 42 حاصل علي دبلوم صناعي ولا يعمل مقيم مركز المراغه لقيامه بالنصب عليهم من خلال تلقي مبالغ مالية منهما بلغت جملتها 220.000 مائتين وعشرون ألف جنيه، بزعم مقدرته علي تسفيرهم للعمل فى الخارج، إلا أنه لم يف بوعده ورفض رد المبالغ المالية المستولي عليها.

عقب استصدار اذن النيابة العامة 00 تم ضبط المتهم وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.