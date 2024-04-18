صندوق النقد: توترات الشرق الأوسط لها تداعيات على التجارة والسياحة

رسالة واشنطن - أحمد يعقوب

قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا فى صندوق النقد الدولى، اليوم الخميس، إن التطورات فى منطقة الشرق الأوسط لها تأثيرات مهمة على قطاعات السياحة والتجارة وحركة المرور فى قناة السويس، على اقتصادات المنطقة.

وأوضح جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا فى صندوق النقد الدولى، خلال مؤتمر صحفى فى مقر صندوق النقد الدولى فى العاصمة الأمريكية واشنطن، أن هذه المرحلة بالنسبة للاقتصادات فى منطقة الشرق الأوسط تسمى عدم اليقين والترقب مما يتطلب مجموعة من الإجراءات لدعم النمو والحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى.

وقال صندوق النقد الدولى، والذى يقع مقره فى العاصمة الأمريكية واشنطن، أنه من المقرر أن تبدأ مدير عام صندوق النقد الدولى، كريستالينا جورجييفا، مهام الفترة الثانية ومدتها 5 سنوات، فى بداية أكتوبر 2024 وتنتهى فى أكتوبر 2029.

وقال المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى أن كريستالينا جورجييفا ستحصل على فترة ثانية كمدير عام للصندوق بفضل "قيادتها القوية والذكية حيث تمكنت من التغلب على سلسلة من الصدمات العالمية الكبرى أبرزها جائحة كورونا حيث تمت الموافقة على تمويلات بقيمة 360 مليار دولار منذ بداية جائحة كوفيد 19 وذلك لعدد دول بلغ 97 دولة".

وانطلقت يوم الاثنين الماضى فى العاصمة الأمريكية واشنطن، فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولى بحضور وفد مصرى رفيع المستوى يضم كبار المسؤولين من البنك المركزى المصرى ووزارتى المالية والتعاون الدولى وممثلين لقطاعات حكومية وقطاع خاص وإعلام.



ويشارك فى اجتماعات الربيع لمجلسى محافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى، محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلى منظمات المجتمع المدنى، وأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمى، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات.



وتعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الفعاليات الأخرى التى تركز على الاقتصاد العالمى والتغيرات المناخية والتنمية الدولية والنظام المالى العالمى، حيث تقام الفعاليات فى العاصمة الأمريكية، واشنطن خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل 2024.