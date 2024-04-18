اليوم السابع
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الخميس، 18 أبريل 2024 01:41 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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شاهد كيف محا الاحتلال الإسرائيلى مستشفيات غزة

الخميس، 18 أبريل 2024 01:04 م
شاهد كيف محا الاحتلال الإسرائيلى مستشفيات غزة مجمع الشفاء الطبى
وكالات

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أظهرت صور أقمار صناعية ملتقطة في الفترة بين 22 أكتوبر2023 و27 مارس من العام الجاري، تدميرا كليا أو جزئيا لعدد من المستشفيات داخل قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مستمر منذ أكثر من 6 أشهر.

مستشفى بندر
 

 

وكشفت صور الأقمار الصناعية تضرر 24 مستشفى في غزة، إذ تظهر آثار الدمار بوضوح عند مقارنة شكل المنشآت الطبية قبل التدمير وبعده من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

مستشفى دار السلام
مستشفى دار السلام

 

وتوزعت المستشفيات المدمرة عبر مناطق القطاع، وتم إحصاء 6 مستشفيات في الشمال و10 في مدينة غزة و7 في خان يونس ومستشفى واحد في المنطقة الوسطى.

 

مستشفى بيت حانون
مستشفى بيت حانون

 

ويعاني سكان غزة من وضع مأساوي في جميع المناحي، منها نقص الغذاء والدواء ونقص الإمدادات الطبية الأساسية مثل الأدوات اللازمة لعلاج الجروح المفتوحة أو تثبيت الكسور، وقالت وكالات الإغاثة إن الأزمة الطبية في مستشفيات غزة وصلت إلى مستوى لا يمكن تصوره.







مجمع الشفاء الطبى

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