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شاهد أعمال تنفيذ محطة كاتدرائية الميلاد بالقطار الكهربائى الخفيف.. فيديو

الخميس، 18 أبريل 2024 10:33 ص
شاهد أعمال تنفيذ محطة كاتدرائية الميلاد بالقطار الكهربائى الخفيف.. فيديو أعمال محطة كاتدرائية الميلاد
كتب سيد الخلفاوى

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تواصل الهيئة القومية للأنفاق ، تنفيذ أعمال المراحل المتبقية للقطار الكهربائي الخفيف، حيث نشرت الهيئة فيديو يوضح أعمال محطة كاتدرائية الميلاد وهى احدى محطات المرحلة الثالثة للقطار الكهربائى LRT .

وتمتد هذه المرحلة جنوبا من قبل محطة كاتدرائية الميلاد وحتى محطة العاصمة المركزية لتبادل الخدمة مع القطار السريع"العين السخنة/مطروح" بطول 20.4 كم بعدد 4 محطات "3 علوية +1سطحية" (كاتدرائية الميلاد - القيادة الإستراتيجية - المدينة الرياضية الدولية - العاصمة المركزية).

يعد القطار الكهربائى الخفيف LRT حلقة الوصل بين العاصمة الإدارية ومدن شرق القاهرة، ومناطق القاهرة الكبرى، خاصة أنه يلتقى بالخط الثالث للمترو، وكذلك محطة السوبر جيت، وقطار السويس بمحطة عدلى منصور، وهو ما يظهر فى الإقبال الكبير على استقلال القطار.

وشكل تشغيل القطار الكهربائى الخفيف فارقا كبيرا لسكان مدن شرق القاهرة، حيث ترك الكثير من السكان، سياراتهم الخاصة ولجأوا لاستخدام القطار ثم المترو وهو ما وفر المال والجهد وخف من الازدحام كثيرا.

 







القطار الكهربائي الخفيف

القطار الكهربائي

القطار الخفيف

LRT



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