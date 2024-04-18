سنة مع الشغل لشخص استعرض القوة تجاه آخرين بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

حكمت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، حضوريًا ضد المتهم الأول وغيابيا للثاني والثالث، بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه 5 آلاف جنيه، ومصادرة السلاح الناري المضبوط والزمته المصاريف، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائى، كما قضت ببراءة المتهمين الثاني والثالث عما أسند إليهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، نائب رئيس المحكمة، ومحمد أبوزيد، وسكرتارية محمد أبوطالب، وذلك في أحداث القضية رقم5558لسنة 2023جنايات قسم ثان كفر الشيخ ، المقيده برقم 3825 كلي كفر الشيخ لسنة 2023.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ قد أحال كلا من،"ص.ا.ا.م.ا"،و "ك.م.ا.م.ا"، و" م.م.ا"، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات كفر الشيخ لأنهم في يوم 10نوفمبر 2023بدائرة قسم ثان كفرالشيخ، استعرضوا القوه ولوحوا بالعنف والتهديد، قبل المجني عليهم، "ا.م.م.زم"، و" و.م.ع.ا.م"، و'ر.ا.ر.ا"، وذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الاذي بهم بدنيا ومعنويا والقاء الرعب في نفوسهم وتكدير امنهم وسكينتهم، وتعريض حياتهم للخطر، كما شرعوا في قتل المجنى عليهم عمدا والتهديد بالتعدي عليهم ، واعدوا لذلك فرد خرطوش، وأطلقوا اعيره ناريه قاصدين إزهاق أرواحهم ، فأحدثوا مابهم من إصابات، كما حازوا سلاح ناري عباره عن فرد خرطوش وزخيرته دون ترخيص، كما حازوا سلاحين ابيضين دون ضروره لذلك ،كما أطلقوا الأعيرة النارية في داخل المدينة.

وفى التحقيقات أمام أحمد السعيد الشربينى، وكيل النيابة العامة بكفر الشيخ ثبت بالاطلاع علي التقرير الطبي الخاص بأحد المجني عليهم وثبت وجود الإصابات الموصوفه بالتقارير الطبية، فيما بين "ا.م.م.ذ.م"، 24 سنة صاحب مقهي واحد المجني عليهم في أقواله أنه بسبب خلافات سابقه بين المتهم الثاني واحد ذويه، وحال سيره بالطريق العام رفقة أحد المجني عليهم، توجه صوبه المتهم الثاني والثالث حاملين سلاح أبيض عباره عن سكين شارعين في التعدي عليه بالضرب، إلا أنه لاز بالفرار، فتتبعه المتهم الأول مطلقا عليه عدة اعيره نارية محدثا إصابته، وأكد باقي المجني عليهم ماجاء بأقوال المجنى عليه الأول، وبعد تداول الجلسات في المحكمه أصدرت حكمها السابق.