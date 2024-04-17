الحبس سنة مع الشغل لحيازة سلاحا ناريا بدون ترخيص بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ ، الدائرة الثانية حضوريا بمعاقبة متهم من إحدى قرى مركز كفر الشيخ بالحبس مع الشغل لمدة سنة، وتغريمه 1000 جنيه ومصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطين ، والزمته المصاريف.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، نائب رئيس المحكمة، ومحمد أبوزيد، وسكرتارية محمد أبوطالب، وذلك في أحداث القضية رقم 44605 سنة 2023 جنايات مركز كفر الشيخ ، المقيدة برقم 3993 كلي كفر الشيخ لسنة 2023.

وكان المستشار سعود محمد نجيب ، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ قد أحال" و.ع.ز"، من إحدى قرى مركز كفر الشيخ المحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات كفر الشيخ لأنه في يوم 15 أكتوبر 2023، أحرز بدون ترخيص سلاح ناري وزخيرته، وكانت تحريات الملازم أول محمد السيد مصطفى حسان، معاون مباحث مركز شرطة كفر الشيخ قد جاء بها أنه وردت إليه معلومات أكدتها التحريات، والرقابة الشخصية بأن المتهم يحوز أسلحة نارية وذخائرها.

وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم التوجه لمكان إقامته ، وبتفتيشه عثر بحوزته علي سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش وطلقة لذات السلاح ، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع عن النفس ، وتم تحريز المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وبالعرض علي محمود محمد كمال، وكيل النيابة الكلية تولي التحقيق ، وبمداولة الجلسات بالمحكمة قضت حضوريًا بالحكم السابق.