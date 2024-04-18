اليوم السابع
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سقوط لصوص يسرقون أغطية شبكة الصرف الصحى

الخميس، 18 أبريل 2024 11:29 ص
سقوط لصوص يسرقون أغطية شبكة الصرف الصحى سرقة اغطية البالوعات -ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين "لاثنين منهم معلومات جنائية" من بينهم عميل سيىء النية – مقيمين بدائرة قسم ومركز شرطة دمنهور بالبحيرة) تخصص نشاطهم فى ارتكاب وقائع سرقة أغطية ومهمات شبكة الصرف الصحى مستخدمين مركبة تروسيكل "ملك أحدهم".

 

وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطل – له معلومات جنائية) لقيامه بسرقة جهاز "لاب توب" من داخل سيارة أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة.

 

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة عن طريق كسر مقبض باب السيارة، كما أرشد عن الجهاز المستولى عليه لدى عميله "سىء النية" (عاطل – له معلومات جنائية) "تم ضُبطه".







ضبط لصوص الأغطية

اغطية الصرف الصحي

وزارة الداخلية

مديريات الأمن




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