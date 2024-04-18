رياح مثيرة للرمال والأتربة.. تقلبات جوية وطقس سيئ فى سوهاج.. فيديو

سوهاج محمود مقبول

قدم تلفزيون اليوم السابع اليوم الخميس بثا مباشرا من محافظة سوهاج بعنوان رياح مثيرة للرمال والأتربة تضرب صعيد مصر.. تقلبات جوية وطقس سيئ فى سوهاج.. مباشر حيث تناول البث حالة الطقس على مستوى المحافظة عقب ارتفاع درجات الحرارة بالإضافة إلى وجود رياح مثيرة للأتربة على كافة الأنحاء.

هذا وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة، طقسا حارا نهاراً على أغلب الأنحاء، دافئا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومتوقع غدا شبورة صباحا كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الجمعة: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 16، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 16، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 17، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 20، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 22.