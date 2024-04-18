رياح مثيرة للرمال واعتدال الحرارة على السواحل مع انخفاض مستوى الرؤية.. فيديو

مطروح - حسن مشالي

قدم تليفزيون اليوم السابع، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بثاً مباشراً، من مدينة مرسى مطروح، لحالة الطقس والتقلبات الجوية التى تشهدها مناطق السواحل الشمالية، وتراجع نشاط الرياح المحملة والمثيرة للأتربة، مع اعتدال حالة الطقس وعودة درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية، مع صدور تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية، من تجدد الرياح المثيرة للأتربة خلال ساعات النهار المقبلة، مما يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

يأتي ذلك بعد أن شهدت محافظة مطروح، أمس الأربعاء، حالة من الطقس السيئ ورياح الخماسين المحملة والمثيرة للأتربة، التي حولت الكورنيش والشواطئ والشوارع إلى أماكن مهجورة، وصعوبة تواجد المواطنين في الأماكن المكشوفة، بسبب الأجواء الصعبة وتأثر جودة الهواء والرؤية الأفقية بشكل كبير، ومع دخول فترة المساء استقرت الأحوال الجوية تدريجياً وانخفضت درجات الحرارة لمعدلاتها السابقة.

وشهدت محافظة مطروح والساحل الشمالي، منذ الصباح أمس، تقلبات جوية وطقس سيئ على مختلف المناطق، ونشاط رياح الخماسين المحملة بالأتربة، مصحوبة بارتفاع درجات الحرارة، مع انتشار السُحُب الترابية، التى تؤثر على الرؤية الأفقية بشكل كبير، خاصة على الطرق السريعة والأماكن المفتوحة، مع تراجع حركة السيارات والمواطنين فى الشوارع، ومن المتوقع أن تصل الرياح المحملة بالأتربة إلى محافظات الدلتا والقاهرة خلال الساعات المقبلة.

على جانب آخر، رفعت محافظة مطروح، حالة الاستعداد في القطاعات المعنية، للتعامل مع آثار حالة الطقس السيئ، ولم تتلق غُرف عمليات المحافظة ومجالس المدن، أية بلاغات عن وقوع حوادث أو أضرار، بسبب سوء الأحوال الجوية.