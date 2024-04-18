اليوم السابع
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رياح الخماسين.. نصائح لتفادى تأثير الأتربة على العين عند السفر

الخميس، 18 أبريل 2024 08:00 م
رياح الخماسين.. نصائح لتفادى تأثير الأتربة على العين عند السفر العناية بالعين ـ ارشيفية
كتبت إيناس البنا

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مع بدء رياح الخماسين في شهر الربيع يجب الحصول على رعاية خاصة للعين، لتجنب حدوث مضاعفات أو مشاكل بها وتحديدا عند القيادة على الطرق. وفى هذا الإطار كشف الدكتور أشرف الهباق أستاذ طب وجراحة العيون جامعة بنها، أن هذا الوقت من العام في فصل الربيع يحمل الكثير من التراب وحبيبات الغبار الدقيقة التي تدخل إلى العين بسهولة، وتكثر فيها حالات الإصابة بالعين نراها بشكل متكرر في المستشفيات، من حالات الرمد إلى التهاب الملتحمة وجفاف واحمرار العين.


وأشار أستاذ العيون لليوم السابع، أنه يجب اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية خاصة أثناء القيادة، منها ارتداء نظارات السلامة المناسبة، فيجب عليك دائمًا ارتداء نظارات السلامة عند القيادة على الطرق السريعة لتجنب إصابة العين، وفى حالة اشتداد الرياح المحملة بالأتربة يجب ارتداء نظارات أمان ذات جوانب إضافية للحماية من الجسيمات أو الأجسام المتطايرة أو الغبار.

الإسعافات الأولية لحالات طوارئ العين

وأشار إلى الإسعافات الأولية عند دخول الأتربة للعين تشمل استخدام الماء الجارى لغسل العين، أو استخدام القطرات الملطفة، وفى حالات الالتهاب الشديدة يجب العرض على الطبيب

 







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