روسيا: نقل حاملة الطائرات شارل ديجول لقيادة الناتو تآكل للسيادة الفرنسية

موسكو (أ ش أ)

انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قيام فرنسا بنقل حاملة الطائرات شارل ديجول إلى قيادة حلف الناتو، مشيرة إلى أن هذا يدل على التآكل المستمر للسيادة الوطنية للدولة الفرنسية.

وقالت زاخاروفا في بيان صحفي اليوم الخميس، لقد لفت انتباهنا المعلومات الواردة من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفرنسية بشأن نقل حاملة الطائرات شارل ديجول والسفن الحربية المرافقة إلى القيادة العملياتية لحلف شمال الأطلسي للمشاركة في التدريبات البحرية للحلف في البحر الأبيض المتوسط".

وأضافت زاخاروفا أن هذه هي المرة الأولى فى تاريخ فرنسا، التي يتم فيها نقل السفينة الرائدة للقوات البحرية الفرنسية، التي تعتبر عنصر أساسي في المكون البحري لقوات الردع النووى، إلى قيادة قوات الناتو، وتابعت أن مثل هذا القرار هو حق سيادي للقيادة الفرنسية، ولكن يبدو هذا دليلا واضحا على التآكل المستمر للسيادة الوطنية لفرنسا في بعدها الأكثر أهمية وحساسية، أي مجال الردع النووى.