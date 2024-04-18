دبلوماسي فلسطيني: استخدام أمريكا حق الفيتو ضد عضوية فلسطين بالأمم المتحدة يناقض مواقفها

إبراهيم حسان

يرى السفير عمر عوض الله، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة، أن رفض الولايات المتحدة قرار عضوية إسرائيل بمجلس الأمن، يفقدها مصداقيتها التي تتآكل، لأنها حاولت على مدار الستة أشهر الماضية أن تقول بأنها تريد حل الدولتين وتعترف بالدولة الفلسطينية، لكن في حال ذهابها إلى استخدام الفيتو لمنح فلسطين عضويتها بالأمم المتحدة، يكشف ستارها الدخاني لتمرير نواياها في التطبيع.

أضاف عوض الله، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc" على قناة dmc، أن ما تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية حاليا يضعها في موضع المتواطئ في ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني وحرمانه في تقرير مصيره وإقامة دولته على الأرض، ويكشف أنها تستخدم شعار حل الدولتين كشعار فارغ دون أي مضمون.

وتابع مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة، أن الولايات المتحدة الأمريكية أمام إنهاء حقبة هامة في التعامل معها، لأنه لا سلام في المنطقة دون موافقة الفلسطينيين وإقامة دولة فلسطينية على أرضهم".