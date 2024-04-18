حفروا 10 أمتار.. القبض على 3 أشخاص ينقبون عن الآثار فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضى

نجحت الداخلية في ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بأعمال حفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار، حيث أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص – مقيمين بدائرة قسم شرطة دار السلام) بأعمال حفر بالعقار محل سكنهم بقصد التنقيب عن الآثار.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم وعثر على (حفرة بمساحة متر وبعمق 10 متر - الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب) ، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.