اليوم السابع
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حفروا 10 أمتار.. القبض على 3 أشخاص ينقبون عن الآثار فى القاهرة

الخميس، 18 أبريل 2024 11:31 ص
حفروا 10 أمتار.. القبض على 3 أشخاص ينقبون عن الآثار فى القاهرة قطع اثرية -ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت الداخلية في ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بأعمال حفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار، حيث أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص – مقيمين بدائرة قسم شرطة دار السلام) بأعمال حفر بالعقار محل سكنهم بقصد التنقيب عن الآثار.

 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم وعثر على (حفرة بمساحة متر وبعمق 10 متر - الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب) ، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.







وزارة الداخلية

التنقيب على الاثار

الاثار

سرقة الاثار

لصوص الاثار




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