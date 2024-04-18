جهود أمنية مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة بمنطقة العامرية

الاسكندرية -أحمد الزغبي

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من جهودها لكشف لغز العثور علي جثة بمنطقة العامرية اول غرب المحافظة بالقرب من الطريق الصحراوى، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

البداية كانت عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية اول، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بالعثور علي جثه شخص متوفي إثر إصابته بجروح بكوبري الكافور العامرية دائرة قسم الشرطة.

علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلي مكان البلاغ وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثة لطفل مجهولة يبلغ من العمر 16 سنة، يرتدي كامل ملابسه وبه جرح قطعي بالرقبة علي إثره لقي مصرعه، تم نقل الجثة إلي المشرحة، وبالعرض علي نيابة العامرية قررت التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط مكان الحادث وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة.