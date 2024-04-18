اليوم السابع
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تونس: القبض على أمير كتيبة أجناد الخلافة وعنصر إرهابى آخر بولاية القصرين

الخميس، 18 أبريل 2024 10:03 م
تونس: القبض على أمير كتيبة أجناد الخلافة وعنصر إرهابى آخر بولاية القصرين قوات الأمن التونسية
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أعلنت وزارة الداخلية التونسية، القبض على أمير كتيبة أجناد الخلافة الإرهابى المُصنف شديد الخطورة محمود السلامى واسم شهرته "يوسف"؛ إثر نصب كمين بإحدى الطرق المؤدية إلى معاقل العناصر الإرهابية بجبال القصرين، وبحوزته أسلحة ومتفجرات وأحزمة ناسفة.


وأوضحت الوزارة -فى بيان صحفى اليوم الخميس- أن السلامى شارك فى عدة عمليات إرهابية استهدفت التشكيلات الأمنية والعسكرية وعمليات سلب وترويع للمواطنين بالولاية.
كما تمكنت قوات مكافحة الإرهاب بالقصرين بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطنى بالتعاون مع فرقة الإرشاد الحدودى للحرس الوطنى التونسى من القبض على عنصر إرهابى أخر "سيف الدين زبيبة" ولاية "عين الغرم" عمق جبل "السيف" بولاية القصرين.


وأكدت وزارة الداخلية أن عمليات التمشيط لا تزال متواصلة بالتنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائى لمكافحة الإرهاب ، ويجرى البحث عن أعوانهم.







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