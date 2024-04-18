تلجراف: اقتراح باستخدام طائرات سلاح الطيران الملكى لترحيل اللاجئين لرواندا

لندن (أ ش أ)

اقترح وزير الدفاع البريطانى جرانت شابس إمكانية استخدام طائرات سلاح الطيران الملكى البريطانى لترحيل طالبى اللجوء إلى رواندا .

وقال شابس إن الوزراء سيفعلون كل ما يتعين علينا القيام به لضمان إقلاع الرحلات الجوية، واصفا ذلك بأنه جهد حكومى كامل، بحسب صحيفة تلجراف البريطانية .

وأكد أن الهدف لا يزال هو إقلاع الرحلات الجوية إلى رواندا هذا الربيع، لكنه قال إنه سيكون خطأ حزب العمال إذا لم يفعلوا ذلك بسبب تكتيكات التعطيل الفاضحة في مجلس اللوردات .

وردا على سؤال عما إذا كان سيتم استخدام سلاح الطيران الملكي البريطاني لنقل المهاجرين في غياب شركة طيران خاصة، قال شابس إنه جهد حكومي كامل، لذا سنفعل كل ما يتعين علينا القيام به للتأكد من تلبية إرادة البرلمان .

وتأتي تعليقات شابس في أعقاب مزيد من التأخير فى إقرار مشروع قانون سلامة رواندا بعد أن صوت مجلس اللوردات لصالح تعديلين على التشريع، وإعادته إلى مجلس العموم للمرة الرابعة.

وقد أدت المواجهة، المتعلقة بمطالب إعفاء الأفغان الذين عملوا مع الجيش البريطاني وتشديد الضوابط حول ما إذا كانت رواندا لا تزال آمنة لطالبي اللجوء، إلى تأجيل إقرار مشروع القانون حتى الأسبوع المقبل.

