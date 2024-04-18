تعيين القراء نعينع والطاروطي والخشت أعضاء بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

كتب لؤى على

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه تقرر تعيين القراء الدكتور احمد نعينع والشيخ عبدالفتاح الطاروطي والشيخ محمود الخشت أعضاء بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تقديرا لجهودهم في خدمة القرآن الكريم.

وكان قد قرر الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الاوقاف، في وقت سابق رفع مساعدة الأوقاف في معاشات القراء بنقابة القراء من مليونين إلى ثلاثة ملايين جنيه سنويا، وذلك إكراماً لأهل القرآن .

وكان قد كشف الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الاوقاف، ان اعلي راتب للمعينين الجدد في وظائف الدولة هو للإمام، حيث يتقاضي الامام اول راتب له 9050 جنيه، وهو ما يعد أعلي من معيد الجامعة والوظائف الأخري، مشيرا إلى حرص القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي الي تحسين اوضاع الائمة.

وأضاف إن الدولة سعت في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي لحدوث انفراجة في كافة المجالات الحياتية، ومن بينها الدعم الكبير للعمل الدعوي، مضيفا أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته ومصلحة الأوطان من صميم مقاصد الأديان، موجها الشكر لكل ساهم بالعمل الدعوي داخل مصر وخارجها في شهر رمضان الماضي.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن قرأة القرآن تجلب السكينة والرضا والطمأنينة، حيث قال تعالى "الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب "، موضحا أن هذه الطمأنينة تحدث على مستوى الأفراد وتحدث أيضا على مستوى الشعوب والدول.

وأوضح أنه يجب أن نذكر أنفسنا بقوله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا " .. مؤكدا أهمية السعي والهمة والأخذ بالأسباب للنجاة.

وأشار الوزير إلى أن كلا من ألمانيا وفنزويلا البرازيل وجهوا الشكر إلى وزارة الأوقاف على إيفاد مبعوثين متميزين للمسجد بهذه الدول خلال شهر رمضان.. مضيفا أنهم أدوا أداء عظيما ومتميزا ومثلوا إثراء ملموسا للفعاليات والأنشطة الدينية والثقافية التي شاركوا فيها في عدد من المساجد وهو ما لاقى ترحيبا كبيرا من جانب المجتمع المسلم على مستوى الأفراد والإدارات.