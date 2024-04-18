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تعليم الأقصر يحصد 7 مراكز متقدمة بالجمهورية فى مسابقات الصحافة والإعلام

الخميس، 18 أبريل 2024 12:15 م
تعليم الأقصر يحصد 7 مراكز متقدمة بالجمهورية فى مسابقات الصحافة والإعلام جانب من المشاركة
الأقصر - أحمد مرعى

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حصلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، على 7 مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مسابقات الصحافة والإعلام التربوي، وذلك ظل توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبقيادة الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر.


وفازت فصول النور للمكفوفين على المركز الثالث في مسابقة الإذاعة المدرسية، والتي تقام لأول مرة للمكفوفين، كما فازت مدرسة الأقصر الإعدادية الجديدة بنات بالمركز الرابع في مسابقة الإذاعة المدرسية للمرحلة الإعدادية، وللمرحلة الثانوية فازت مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية المشتركة باسنا بالمركز الخامس، وفي التعليم الفني فازت مدرسة إسنا الثانوية الفندقية بالمركز الثالث.


وفي مسابقة القصة القصيرة فازت مدرسة الحرية الإبتدائية بالأقصر بالمركز الثاني، بينما فازت وحدة الزينية قبلي الإعدادي بالمركز الرابع، وفي مسابقة الحديث الصحفي الإلكتروني فازت مدرسة وادي الملكات الإبتدائية بالأقصر بالمركز الخامس.


وبعث وكيل تعليم الأقصر برسالة تهنئة لتوجيه الصحافة والإعلام التربوي برئاسة حمدي دندراوي سلامة الموجه العام، مشيداً بالمتابعة الجيدة والفعالة من الإدارة العامة للشئون التنفيذية برئاسة هشام عبد الستار مدير عام الإدارة للأنشطة التربوية ودعمها.







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