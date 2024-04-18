مديرية تموين الأقصر تتابع تخفيض الأسعار فى المخابز السياحية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، حملة صباحية لضبط المخالفين من المخابز تم خلالها التنبيه عليهم بضرورة الإعلان عن أوزان وأسعار الخبز السياحي الحر والفينو، والإلتزام بتخفيض الأسعار وزيادة الأوزان، حيث شدد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، على أن استقرار أسعار الدقيق وإنخفاض سعر الكيلو من 28 جنيها إلى 18 جنيها للكيلو، سيكون له أكبر الأثر فى إنخفاض أسعار الخبز المنتج.

ويقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، إنه سيتم متابعة المخابز الحرة رقابيا للتأكد من الالتزام بالأسعار والاوزان، وسوف يتم مساعدة المخابز الحرة في إنهاء إجراءات الترخيص وإعداد خريطة للمخابز الحرة، وسوف يتم حساب تكلفة العيش السياحي الحر والفينو وعرضها على وزير التموين هذا الأسبوع من قبل شعبة المخابز بالغرفة التجارية المصرية.

وقد قاد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، ويرافقه المهندس عبد الرازق الصافي وكيل المديرية، وعدد من المفتشين جولة تفقدية بأحد المناطق بمدينة الأقصر، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 6 مخالفات ضد بعض المخابز البلدية مع تفقد بعض المخابز السياحي والإفرنجي، حيث تم التنبيه بعمل اللازم نحو الاستمرار في تخفيض الأسعار وزيادة الأوزان.

وكانت قد شهدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عقد اجتماع بين مسؤولي مديرية التموين والغرفة التجارية بالأقصر بشعبة البقالة والمخابز، وذلك للعمل على تنظيم سلسلة من الحملات والجولات اليومية على المحلات والمخابز لرصد تخفيض أسعار السلع والخبز خلال الفترة المقبلة.

وكشف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، إنه إستمراراً لتضافر جهود مديرية التموين والغرفة التجارية بمحافظة الأقصر، تم عقد اجتماع عاجل بحضور الغرفة التجارية المصرية بالمحافظة ممثلة فى رئيس شعبة البقالة ورئيس شعبة المخابز وأمين الغرفة التجارية المصرية بالأقصر، وبرئاسته والمهندس عبد الرازق الصافي وكيل المديرية، وذلك لمتابعة تخفيض أسعار السلع الأساسية.



جولة وكيل التموين على تخفيض الأسعار في المخابز السياحية والإفرنجية



رصد تخفيض الأسعار في المخابز السياحية والإفرنجية لخدمة المواطنين



قيادات تموين الأقصر يتابعون تخفيض الأسعار في المخابز