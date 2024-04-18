تصدير 51 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا إلى الهند

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن، وتم تداول 62000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و779 شاحنة و140 سيارة.

وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، و368 شاحنة، و125 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 59500 طن بضائع، و411 شاحنة و15 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة الحرية1 وتغادر السفينة MALTEZA وعلى متنها 51 الف طن فوسفات تصدير الي الهند والعبارة امل، بينما شهد الميناء بالامس استقبال السفينتين دليلة والحرية2 ومغادرة السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية 1.

كما شهد ميناء نويبع تداول 2350 طنا، و334 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) 4 سفن وهي "سينا، آيلة، كوين نفرتيتي واور، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2125 راكبا بموانيها.