اليوم السابع
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الخميس، 18 أبريل 2024 12:52 م
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تحرير 84 محضرا لمخابز بلدية بالبحيرة تنتج خبزا مخالفا للمواصفات وتهرب الدقيق

الخميس، 18 أبريل 2024 12:28 م
تحرير 84 محضرا لمخابز بلدية بالبحيرة تنتج خبزا مخالفا للمواصفات وتهرب الدقيق مخبز - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين بالبحيرة، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجارى، وتهريب حصص الدقيق المدعمه الى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.


وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 84 مخبزا بلديا، وذلك لإنتاجها خبزا ناقص الوزن ومخالف للمواصفات، وكذلك تجميعها كميات من الدقيق المدعم لبيعها فى السوق السوداء، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

أشرف على الحملات الرقابية محمد عبد العال وكيل وزارة التموين بالبحيرة وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين.







حملات تموينية

محافظة البحيرة

مخابز

مخابز مخالفة

تموين البحيرة




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