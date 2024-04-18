تأتى بدون سبب.. كل ما تريد معرفته عن متلازمة التعب المزمن

كتبت إيناس البنا

هل شعرت في فترة من حياتك بالتعب المستمر دون معرفة السبب، هذه الحالة تعرف باسم متلازمة التعب المزمن، التي كما أوضح تقرير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) قد تكون بدون سبب أو علاج معتمد.



كشف تقرير مجلة ديسكفر أن التعب الشديد أحد الأعراض الرئيسية لمتلازمة التعب المزمن، يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى أيضًا التعب المعرفي (أو "ضباب الدماغ")، وأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا، والدوخة، والاكتئاب، وآلام العضلات والألم، ومشاكل النوم ، وعدم القدرة العامة على أداء حتى أبسط المهام اليومية.

كيف يتم تشخيص متلازمة التعب المزمن؟

نظرًا لعدم وجود اختبار تشخيصي لتحديد متلازمة التعب المزمن، فإن أفضل ما يمكن أن يفعله الأطباء هو استبعاد الأمراض أو الحالات الأخرى التي يمكن أن تسبب الأعراض أولاً، ويتضمن هذا غالبًا مجموعة من الاختبارات وجمع سجلات شخصية وطبية واسعة النطاق من المرضى.

ومن هناك، يقوم الأطباء بالتشخيص بناءً على نوع ومدة الأعراض التي يعاني منها الشخص، بشكل عام، أي شخص يبلغ عن الأعراض التالية هو مرشح محتمل لتشخيص متلازمة التعب المزمن:

التعب الشديد لمدة تزيد عن ستة أشهر

فترات طويلة من النوم أو الراحة دون الشعور بالانتعاش عن بعد

صعوبة في الوظائف العقلية، وخاصة الذاكرة أو التركيز الذهني

آلام كبيرة في العضلات أو المفاصل

في بعض الحالات، يمكن أن تستمر مراحل التعب الشديد لمدة ستة أشهر إلى سنة، ويمكن أن تنجم نوبات متلازمة التعب المزمن أو تتفاقم بسبب عوامل أخرى، مثل العدوى أو موقف الحياة الذي يسبب ضغوطًا جسدية أو عاطفية كبيرة. وقد تكون هناك أيضًا عوامل وراثية تجعل بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة.

كيفية علاج متلازمة التعب المزمن؟

يمكن لمجموعة متنوعة من الأطباء والمتخصصين معالجة جوانب المرض، لكن لا يوجد علاج محدد أو نظام معروف حاليًا للقضاء على متلازمة التعب المزمن وبدلاً من ذلك، يركز الأطباء على علاج الأعراض المختلفة، يمكن أن يتراوح العلاج من إدارة الألم، والعلاج الطبيعي، والتمارين الخفيفة إلى مضادات الاكتئاب، والمنشطات، والأدوية المضادة للقلق، من بين أشياء أخرى كثيرة.