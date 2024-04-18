بينها هيروين.. ضبط مخدرات بمليون جنيه خلال حملات أمنية

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم ضبط عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير - له معلومات جنائية وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الهيروين - طبنجة وعدد من الطلقات - دراجة نارية).
وأسفرت الجهود عن ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلان - مقيمان بدائرة مركز شرطة شبراخيت - لهما معلومات جنائية) تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وبحوزتهما (بندقية خرطوش - فرد محلى - عدد من الطلقات – كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,500 كيلو جرام – كمية لمخدرى "الهيروين – الآيس" – عدد من الأقراص المخدرة.
وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بــحوالى (1,100 مليون جنيه) تقريباً.
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