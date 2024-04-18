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بينها هيروين.. ضبط مخدرات بمليون جنيه خلال حملات أمنية

الخميس، 18 أبريل 2024 11:33 ص
بينها هيروين.. ضبط مخدرات بمليون جنيه خلال حملات أمنية حملة أمنية - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم ضبط عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير - له معلومات جنائية وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الهيروين - طبنجة وعدد من الطلقات - دراجة نارية).


وأسفرت الجهود عن ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلان - مقيمان بدائرة مركز شرطة شبراخيت - لهما معلومات جنائية) تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وبحوزتهما (بندقية خرطوش - فرد محلى -  عدد من الطلقات – كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,500 كيلو جرام – كمية لمخدرى "الهيروين – الآيس" – عدد من الأقراص المخدرة.

 

وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بــحوالى (1,100 مليون جنيه) تقريباً.







مخدر هيروين

وزارة الداخلية

مخدرات

حملات أمنية




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