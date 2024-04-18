انهيار منزل قديم تسبب فى تصدع منزلين آخرين دون خسائر بشرية بأسيوط

أسيوط -هيثم البدرى

تسبب انهيار منزل قديم فى تصدع منزلين آخرين بجزيرة بنى مر التابعة لمركز الفتح دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

تلقى اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد بانهيار منزل قديم وتسببه في تصدع منزلين آخرين بجزيرة بني مر التابعة لمركز الفتح دون وقوع خسائر بشرية.

وبالانتقال تبين صحة البلاغ، وتبين أن المنزل المنهار مبني بنظام البناء القديم (حامل محمول) وتسبب انهياره في تصدع منزلين آخرين تم إخلاء السكان منهم ولم يتسبب الحادث في وقوع وفيات أو مصابين وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.