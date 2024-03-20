اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 مارس 2024 02:40 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

انهيار منزل قديم دون إصابات فى المنيا

الأربعاء، 20 مارس 2024 01:24 ص
انهيار منزل قديم دون إصابات فى المنيا انهيار منزل - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انهار منزل قديم غير مأهول بالسكان، دون حدوث إصابات بمدينة المنيا، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانهيار منزل قديم كائن خلف منظمة الشباب بالمنيا بجوار مسجد اللمطى بمدينة المنيا.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية والفحص، تبين أن المنزل خال من السكان، دون مصابين أو خسائر بشرية.

تم فرض كوردون أمني حول المنزل، وفصل المرافق من كهرباء ومياه، وإخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ، لإجراء المعاينة بمعرفة لجنة المنشات الآيلة للسقوط لاتخاذ اللازم وفحص المنازل المجاورة لبيان تضررها من عدمه.

 







انهيار منزل

الوحدة المحلية

مدينة المنيا

اخبار المنيا

محافظة المنيا




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة