انهيار منزل قديم دون إصابات فى المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

انهار منزل قديم غير مأهول بالسكان، دون حدوث إصابات بمدينة المنيا، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانهيار منزل قديم كائن خلف منظمة الشباب بالمنيا بجوار مسجد اللمطى بمدينة المنيا.



وبانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية والفحص، تبين أن المنزل خال من السكان، دون مصابين أو خسائر بشرية.



تم فرض كوردون أمني حول المنزل، وفصل المرافق من كهرباء ومياه، وإخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ، لإجراء المعاينة بمعرفة لجنة المنشات الآيلة للسقوط لاتخاذ اللازم وفحص المنازل المجاورة لبيان تضررها من عدمه.