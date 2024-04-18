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انتهاء 9 مشاريع لحياة كريمة بقري الطوناب بأسوان.. تعرف عليها

الخميس، 18 أبريل 2024 04:00 ص
انتهاء 9 مشاريع لحياة كريمة بقري الطوناب بأسوان.. تعرف عليها مشروعات حياة كريمة
أسوان- صلاح المسن

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المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى ..حياة كريمة) تغطي كافة قري محافظة أسوان.

"اليوم السابع" يقدم تفاصيل مشروعات حياة كريمة بمجلس قروي الطوناب بمركز إدفو

  1. المشروعات الجارية بقرية الطوناب بمركز إدفو تضم 3 توابع بإجمالى 14 ألف نسمة.
  2. تشمل مشروعات حياة كريمة  23 مشروع جارى تنفيذها بقرية الطوناب وتوابعها
  3. نهو  12 مشروعابقرية الطوناب وصلت نسب تنفيذها 100% وبدأ تشغيلها تجريبياً.
  4.  نهو  مشروعات إنشاء مكتب البريد ووحدة طب الأسرة ومرشح مياه السراج
  5. تم انتهاء   إنشاء محطة رفع الصرف الصحى ، ومشروعات تطوير وتجديد شبكات مياه الشرب والكهرباء بقرية الطوناب 
  6. انتهاء  مشروعات الإحلال الكلى والصيانة الشاملة لعدد من المدارس
  7. انتهاء مشروعات تبطين الترع وإنشاء الكبارى عليها بقرية الطوناب
  8. انتهاء مشروع إنشاء محطة المعالجة والذي تبلغ قدرته ألفين إلى  3 آلاف م3 / يوم  بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية به 90% والأعمال الكهروميكانية بنسبة 65%
  9. بلغت نسبة تنفيذ مشروع تطوير محطة قطار  الطوناب  90% 

 







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