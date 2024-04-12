حياة كريمة بالشرقية.. تنفيذ 36 مشروعا فى مجال الرى ورفع كفاءة 13 كوبرى

الشرقية - فتحية الديب

مشروع تبطين وتأهيل الترع من أهم المشروعات القومية التى تشهدها محافظة الشرقية، من عدة اتجاهات أهمها تطوير القطاع الزراعى والحفاظ على مياه الرى وضمان وصولها إلى كافة الأراضى الزراعية.

ويقول الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لـ "اليوم السابع"، مشروع تبطين وتأهيل الترع ضمن مبادرة حياة كريمة يعد نقلة حضارية نحو مستقبل مشرق، ويعد مشروع مشروع تبطين الترع من أهم المشروعات القومية التى تشهدها مصر فى عهد الرئيس السيسي، من عدة اتجاهات من أهمها تطوير القطاع الزراعي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التجمعات.

وتابع، مجال تبطين الترع، تم تنفيذ 36 مشروعا وجارى الانتهاء من 9 بنسبة تنفيذ 89%، وبلغ إجمالي المشروعات التى نفذتها مبادرة حياة كريمة بـ41 قرية على أرض مركز ومدينة الحسينية 907 مشروعا.

وشملت خطة التطوير 14 قطاعًا، هى إحلال وتجديد شبكات المياه ومد شبكات جديدة لتوفير مياه الشرب النقية لأهالى القرى وإنشاء مدارس لتخفيف الكثافة الطلابية والقضاء على نظام الفترتين والارتقاء بمنظومة التعليم، بجانب إنشاء شبكة غاز للقرى المُستهدفة بالكامل ورصف الطرق لربط القرى ورفع كفاءة 13 كوبرى وإنشاء وتجديد وحدات صحية ونقاط إسعاف داخلية، وإنشاء وحدات إجتماعية لإستقبال الأسر محدودة الدخل وإجراء الأبحاث الإجتماعية لها التى تمكنهم من صرف المساعدات المالية المُختلفة.



أداء ونسب تنفيذ أعمال تأهيل ترعة الصبابة بزمام هندسة ري ههيا



أداء ونسب تنفيذ أعمال تأهيل ترعة الصبابة بزمام هندسة ري ههيا



أداء ونسب تنفيذ أعمال تأهيل ترعة الصبابة بزمام هندسة ري ههيا4 - Copy



أداء ونسب تنفيذ أعمال تأهيل ترعة الصبابة بزمام هندسة ري ههيا



أداء ونسب تنفيذ أعمال تأهيل ترعة الصبابة بزمام هندسة ري ههيا



تأهيل وتبطين ترعة بشاره بمركز الحسيني



تأهيل وتبطين ترعة بشاره بمركز الحسيني



تبطين الترع



تبطين الترع4



تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين ترعه الفولي بمركز الحسيني



تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين ترعه الفولي بمركز الحسينيه



تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين ترعه الفولي بمركز الحسينيه



ونسب تنفيذ أعمال تأهيل ترعة سعود بزمام هندسة ري الحسينية



ونسب تنفيذ أعمال تأهيل ترعة سعود بزمام هندسة ري الحسينية