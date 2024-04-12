اليوم السابع
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حياة كريمة بالشرقية.. تنفيذ 36 مشروعا فى مجال الرى ورفع كفاءة 13 كوبرى

الجمعة، 12 أبريل 2024 12:00 ص
حياة كريمة بالشرقية.. تنفيذ 36 مشروعا فى مجال الرى ورفع كفاءة 13 كوبرى تبطين الترع
الشرقية - فتحية الديب

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مشروع تبطين وتأهيل الترع من أهم المشروعات القومية التى تشهدها محافظة الشرقية، من عدة اتجاهات أهمها تطوير القطاع الزراعى والحفاظ على مياه الرى وضمان وصولها إلى كافة الأراضى الزراعية.

ويقول الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لـ "اليوم السابع"، مشروع تبطين وتأهيل الترع ضمن مبادرة حياة كريمة يعد نقلة حضارية نحو مستقبل مشرق، ويعد مشروع مشروع تبطين الترع  من أهم المشروعات القومية التى تشهدها مصر فى عهد الرئيس السيسي، من عدة اتجاهات من أهمها تطوير القطاع الزراعي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التجمعات.

وتابع، مجال تبطين الترع، تم تنفيذ 36 مشروعا وجارى الانتهاء من 9 بنسبة تنفيذ 89%، وبلغ إجمالي المشروعات التى نفذتها مبادرة حياة كريمة بـ41 قرية على أرض مركز ومدينة الحسينية 907 مشروعا.

وشملت خطة التطوير 14 قطاعًا، هى إحلال وتجديد شبكات المياه ومد شبكات جديدة لتوفير مياه الشرب النقية لأهالى القرى وإنشاء مدارس لتخفيف الكثافة الطلابية والقضاء على نظام الفترتين والارتقاء بمنظومة التعليم، بجانب إنشاء شبكة غاز للقرى المُستهدفة بالكامل ورصف الطرق لربط القرى ورفع كفاءة 13 كوبرى وإنشاء وتجديد وحدات صحية ونقاط إسعاف داخلية، وإنشاء وحدات إجتماعية لإستقبال الأسر محدودة الدخل وإجراء الأبحاث الإجتماعية لها التى تمكنهم من صرف المساعدات المالية المُختلفة.

 
أداء ونسب تنفيذ أعمال تأهيل ترعة الصبابة بزمام هندسة ري ههيا1 - Copy
أداء ونسب تنفيذ أعمال تأهيل ترعة الصبابة بزمام هندسة ري ههيا

 

أداء ونسب تنفيذ أعمال تأهيل ترعة الصبابة بزمام هندسة ري ههيا3 - Copy
أداء ونسب تنفيذ أعمال تأهيل ترعة الصبابة بزمام هندسة ري ههيا

 

أداء ونسب تنفيذ أعمال تأهيل ترعة الصبابة بزمام هندسة ري ههيا4 - Copy
أداء ونسب تنفيذ أعمال تأهيل ترعة الصبابة بزمام هندسة ري ههيا4 - Copy

 

أداء ونسب تنفيذ أعمال تأهيل ترعة الصبابة بزمام هندسة ري ههيا5 - Copy
أداء ونسب تنفيذ أعمال تأهيل ترعة الصبابة بزمام هندسة ري ههيا

 

أداء ونسب تنفيذ أعمال تأهيل ترعة الصبابة بزمام هندسة ري ههيا7 - Copy
أداء ونسب تنفيذ أعمال تأهيل ترعة الصبابة بزمام هندسة ري ههيا
 
تأهيل وتبطين ترعة بشاره بمركز الحسيني2 - Copy
تأهيل وتبطين ترعة بشاره بمركز الحسيني

 

تأهيل وتبطين ترعة بشاره بمركز الحسيني3 - Copy
تأهيل وتبطين ترعة بشاره بمركز الحسيني
 
تبطين الترع1 - Copy
تبطين الترع

 

تبطين الترع4 - Copy
تبطين الترع4

 

تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين ترعه الفولي بمركز الحسيني2 - Copy
تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين ترعه الفولي بمركز الحسيني

 

تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين ترعه الفولي بمركز الحسينيه1 - Copy
تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين ترعه الفولي بمركز الحسينيه

 

تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين ترعه الفولي بمركز الحسينيه3 - Copy
تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين ترعه الفولي بمركز الحسينيه
ونسب تنفيذ أعمال تأهيل ترعة سعود بزمام هندسة ري الحسينية1 - Copy
ونسب تنفيذ أعمال تأهيل ترعة سعود بزمام هندسة ري الحسينية

 

ونسب تنفيذ أعمال تأهيل ترعة سعود بزمام هندسة ري الحسينية2 - Copy
ونسب تنفيذ أعمال تأهيل ترعة سعود بزمام هندسة ري الحسينية

 

ونسب تنفيذ أعمال تأهيل ترعة سعود بزمام هندسة ري الحسينية3 - Copy
ونسب تنفيذ أعمال تأهيل ترعة سعود بزمام هندسة ري الحسينية

 







تبطين الترع

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حياة كريمة تغير وجه الحياة بالشرقية

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مركز الحسينية




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