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اليوم.. قطع المياه عن قريتى أبو خلاد والبرج ببنى سويف

الخميس، 18 أبريل 2024 12:00 ص
اليوم.. قطع المياه عن قريتى أبو خلاد والبرج ببنى سويف انقطاع المياه - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر قطع المياه عن قريتي ( كوم أبو خلاد، البرج ) ، وذلك اليوم الخميس 18 أبريل 2024 من الساعة 12 ظهرا، وحتى الساعة 11.30 مساء نفس اليوم.

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع الخدمة خلال الساعات المذكورة، لضمان انتظام تقديم الخدمة، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها،مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) أو رقم الواتس (01211175827) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

 







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