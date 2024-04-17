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قطع المياه غدا عن قريتى أبو خلاد والبرج ببنى سويف للصيانة

الأربعاء، 17 أبريل 2024 02:51 م
قطع المياه غدا عن قريتى أبو خلاد والبرج ببنى سويف للصيانة انقطاع المياه - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر  قطع المياه عن قريتي ( كوم أبو خلاد، البرج  ) ، وذلك غدا الخميس 18 أبريل 2024 من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 11.30 مساء نفس اليوم، للصيانة.

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع  الخدمة خلال الساعات المذكورة،لضمان انتظام تقديم الخدمة، مناشدة المواطنين ،وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها،مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) أو رقم الواتس (01211175827) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

 







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