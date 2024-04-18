المستندات المطلوبة للحصول على 5 من خدمات المراكز التكنولوجية بالجيزة

كتبت – مرام محمد

أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على عدد من الخدمات، منها إصدار تراخيص البناء (ترميم)، طلب ترخيص أعمال بناء (تعديل)، طلب ترخيص أعمال بناء (تشطيبات خارجية)، رخصة هدم منشآت آيلة للسقوم (جزئي – كلي)، طلب ترخيص بالهدم للمباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط، وذلك على النحو التالي:

إصدار تراخيص البناء (ترميم)

-القرار النهائي الصادر من الجهة الإدارية بالترميم أو التدعيم أو كليهما.-تقرير فني مصحوب برسومات تفصيلية بالترميم والتدعيم المطلوب، وفي حالة ترميم أو تدعيم العناصر الإنشائية يكون التقرير الفني من مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية، وأن يشتمل التقرير على أسلوب التدعيم أو الترميم وتفاصيل التنفيذ، بما يحقق الأمان الكافي أثناء وبعد التنفيذ، مصحوبًا بالرسومات الإنشائية اللازمة.-مقايسة من المهندس أو المكتب الهندسي تشمل بنود الأعمال وقيمتها.

طلب ترخيص أعمال بناء (تعديل)

-صورة من المستند الدال على ملكية الأرض موضوع الترخيص.-صورة من بطاقة الرقم القومي لمن سيصدر الترخيص باسمه.-تفويض أو توكيل رسمي باسم المالك أو من ينوب عنه للمهندس أو المكتب الهندسي للسير في إجراءات استخراج الترخيص.-حساب قيمة تكاليف الأعمال.-شهادة صلاحية الأعمال للترخيص.-صورة بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة موقعه من المهندس أو المكتب الهندسي.-3 نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس قبل التعديل وبعد التعديل.-وثيقة تأمين مرفق بها نسخة من الرسومات الإنشائية المعتمدة من مكتب المجمعة المصرية.-تقرير من مهندس إنشائي له خبرة لا تقل عن 15 عامًا أو مكتب هندسي إنشائي تكون خبرة المسئول عنه مصدر التقرير لا تقل عن 15 عامًا.

طلب ترخيص أعمال بناء (تشطيبات خارجية)

-رسومات الواجهات.

رخصة هدم منشآت آيلة للسقوم (جزئي – كلي)

-صورة بطاقة الرقم القومي للمالك مقدم طلب الترخيص.-قرار نهائي بالهدم والصادر من الجهة الإدارية.-تقرير من مهندس إنشائي خبرته لا تقل عن سبع سنوات موضحًا به الطريقة المستخدمة لتنفيذ عملية الهدم، والاحتياطات اللازمة لتأمين الشاغلين والمارة والمنشآت المجاورة.

طلب ترخيص بالهدم للمباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط

-شهادة عقارية من الشهر العقاري بعدم وجود رهونات على العقار.-صورة بطاقة الرقم القومي.-عقد الملكية مسجل بالشهر العقاري.-كشف من مأمورية الضرائب العقارية (كشف مشتملات).-إقرار من المالك موثق بالشهر العقاري يفيد عدم وجود مستأجرين بالمبنى.-رسم كروكي مبين عليه العقار والشوارع المجاورة معتمد من المهندس النقابي.-عدد 4 صور فوتوغرافية للعقار من 4 جهات.-إقرار على المالك قبل الشروع بأسبوعين بتقديم (إخطار الجهة الإدارية – تقديم شهادة إشراف من مهندس معتمد – تقرير هندسي مشتمل على الأسلوب الفني الذي سيتبع في تنفيذ أعمال الهدم – عقد مقاولة واعتماده من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد في حالة خضوعه، وفي حالة عدم خضوعه يقدم ما يفيد التعاقد مع مقاول).