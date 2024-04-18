المحافظ يتفقد السوق الدائم غرب مدينة كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، السوق الدائم بغرب مدينة كفرالشيخ، مكلفاً بوضع تصور شامل لتعظيم الاستفادة من المعرض الدائم، في إطار خطة المحافظة لتطوير الأسواق العشوائية بهدف توفير بيئة أفضل للتجار والمواطنين، وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير فرص للعمل.

وشدد محافظ كفرالشيخ، برفع المخلفات والقمامة وتدعيم وتجهيز الطرق ورفع التشوينات وإستمرار أعمال حملات إزالة الإشغالات بجميع شوارع مراكز ومدن المحافظة وتحقيق الإنضباط والسيولة المرورية، ومصادرة جميع الإشغالات المخالفة وتطبيق القانون.



ووجه بتحرير محاضر للمخالفين من أصحاب المحلات وكذلك الباعة الجائلين بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، وحظر التعدى على الطريق العام، والعمل على رفع مستوى الخدمات والمرافق والتواصل مع المواطنين ميدانيًا، وإزالة الأرصفة المخالفة والإلتزام بخطوط التنظيم المعتمد وتوسعة الشوارع وإعادتها لأصلها، مؤكدًا أنه لن يسمح بالمساس بحق المواطن فى السير والمرور فى شوارع مناسبة يتم فيها مراعاة ضوابط خطوط التنظيم لعرض تلك الشوارع تنفيذاً للقانون.