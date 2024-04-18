القبض على المتهمين باحتجاز عامل داخل محل فى الدقهلية وحرق جسده

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من (عامل بمحل ملابس أطفال - كائن بدائرة القسم) بتضرره من كلٍ من (مالك المحل المشار إليه ، وعامل بمحل ملابس آخر) لقيامهما باحتجازه أثناء عمله بالمحل ملك الأول وتكبيل يديه والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بكدمات متفرقة وحروق، وإكراهه على توقيع 7 إيصالات أمانة، وقيام أحدهما بتصوير مقطع فيديو على هاتفه المحمول حال قيامهما بالتعدى عليه.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (الهاتف المحمول وبه مقطع الفيديو خاص بالمجنى عليه - 7 إيصالات أمانة مُذيلة بتوقيع المجنى عليه)، وبمواجهتهما اعترف الأول بارتكاب الواقعة لقيام المجنى عليه بسرقة مبلغ مالى من إيراد المحل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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