القبض على المتهمين باحتجاز عامل داخل محل فى الدقهلية وحرق جسده

كتب محمود عبد الراضى

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من (عامل بمحل ملابس أطفال - كائن بدائرة القسم) بتضرره من كلٍ من (مالك المحل المشار إليه ، وعامل بمحل ملابس آخر) لقيامهما باحتجازه أثناء عمله بالمحل ملك الأول وتكبيل يديه والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بكدمات متفرقة وحروق، وإكراهه على توقيع 7 إيصالات أمانة، وقيام أحدهما بتصوير مقطع فيديو على هاتفه المحمول حال قيامهما بالتعدى عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (الهاتف المحمول وبه مقطع الفيديو خاص بالمجنى عليه - 7 إيصالات أمانة مُذيلة بتوقيع المجنى عليه)، وبمواجهتهما اعترف الأول بارتكاب الواقعة لقيام المجنى عليه بسرقة مبلغ مالى من إيراد المحل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.