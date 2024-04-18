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القبض على المتهمين باحتجاز عامل داخل محل فى الدقهلية وحرق جسده

الخميس، 18 أبريل 2024 11:27 ص
القبض على المتهمين باحتجاز عامل داخل محل فى الدقهلية وحرق جسده حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من (عامل بمحل ملابس أطفال - كائن بدائرة القسم) بتضرره من كلٍ من (مالك المحل المشار إليه ، وعامل بمحل ملابس آخر) لقيامهما باحتجازه أثناء عمله بالمحل ملك الأول وتكبيل يديه والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بكدمات متفرقة وحروق، وإكراهه على توقيع 7 إيصالات أمانة، وقيام أحدهما بتصوير مقطع فيديو على هاتفه المحمول حال قيامهما بالتعدى عليه.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (الهاتف المحمول وبه مقطع الفيديو خاص بالمجنى عليه - 7 إيصالات أمانة مُذيلة بتوقيع المجنى عليه)، وبمواجهتهما اعترف الأول بارتكاب الواقعة لقيام المجنى عليه بسرقة مبلغ مالى من إيراد المحل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 







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